Manfredi è contento per la classifica del Sole 24Ore | ma aspetta un treno che non arriva

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Io non guardo mai i sondaggi, ma evidentemente c’è la percezione che stiamo lavorando al massimo per invertire la tendenza che ci vedeva sempre agli ultimi posti. Tuttavia, a vincere non deve essere il sindaco, ma la città. Con la riorganizzazione della macchina comunale, dei servizi e la capacità di attrarre nuovi investimenti. Napoli ha bisogno di ripartire dopo troppi anni di parole e non di fatti”. Gaetanonon è un tipo da facili entusiasmi. E con queste parole commenta il quinto posto che il sondaggio di Antonio Noto pubblicato questa mattina da ilgli assegna tra i sindaci più popolari d’Italia con il 59,5% di gradimento rilevato tra i napoletani. Lo fa a margine della conferenza stampa convocata a Palazzo San Giacomo dalla Tangenziale di Napoli: partiranno (soprattutto ...