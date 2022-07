Lo smartphone ci sta rovinando la memoria?

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ti ricordi il numero della tua ragazza senza avere losotto mano o uno degli appuntamenti che hai in agenda per domani? La risposta, nella stragrande maggioranza dei casi, è negativa e il motivo è dovuto all’«effetto Google»: stiamo imparando a non memorizzare quelle informazioni di cui possiamo disporre in qualsiasi momento, o perché nella rubrica del telefono o perché sono a portata di clic su internet. Si chiama amnesia digitale ed è la tendenza del cervello ad adattarsi al mondo di adesso dove il telefono è considerato l’”hard disk esterno” della mente da cui attingere dati. Questo ci porta a non ricordare numeri di telefono, compleanni o indirizzi, subappaltando laai dispositivi esterni: un processo che è in atto fin dagli anni Duemila ma che è stato accelerato dalla pandemia che ci ha costretto tra le quattro mura di casa ...

Lo è un'estensione di noi stessi, il medium tra dita, memoria e cervello. L'uomo nuovo ... sono la stessa cosa) che perfino il gregge iniziando a fiutare l'imbroglio. Manca del tutto un'... Più ci affidiamo ai telefoni per ricordarci le cose e meno alleniamo il cervello perdendo capacità di memorizzare i concetti ...