Lazio | arrivano i difensori | è fatta per Gila del Real Madrid

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 luglio 2022) In attesa di risolvere il nodo portiere, laha messo a segno il colpo Marioper la difesa. Un rinforzo di tutto rispetto, in arrivo a titolo definitivo dalper una cifra di poco superiore ai 3 milioni. Un affare per un ragazzo di 21 anni dalle grandi potenzialità ancora inespresse. Un rinforzo fortemente voluto da Maurizio Sarri che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di avere una predilezione per i giocatori in arrivo sul calciomercato dal clubista: da Higuain a Callejon passando per Albiol, sono tanti gli ex Merengues che hanno reso al meglio delle proprie possibilità sotto la guida del tecnico toscano. Chi è Mario.com Il difensore spagnolo MarioNato a ...