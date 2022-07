Juve, Mandragora alla Fiorentina genera una minusvalenza (Di lunedì 4 luglio 2022) La Juventus ha reso noto di aver ceduto Rolando Mandragora alla Fiorentina, svelando i dettagli economici dell'affare con i viola. Oltre... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Lantus ha reso noto di aver ceduto Rolando, svelando i dettagli economici dell'affare con i viola. Oltre...

Pubblicità

romeoagresti : Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un poten… - romeoagresti : #Mandragora: #Juve e #Fiorentina hanno l’intesa da giorni, ma i Viola non hanno ancora chiuso con il giocatore. Il… - Emanuel70123144 : RT @NicolaBalice: L'operazione #Mandragora-#Fiorentina, alla fine, porta a una minusvalenza seppur minima in casa #Juve. Nonostante gli inf… - Fprime86 : RT @romeoagresti: Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un potenziale… - Delirio897J : RT @romeoagresti: Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un potenziale… -