Il Barcellona apre le trattative per lo shock di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 23:08:02 Il web non parla d’altro: La voce proveniente dai media spagnoli lunedì sera suggerisce che il Barcellona si sia posizionato nella corsa in corso per ingaggiare Cristiano Ronaldo. La notizia che i tifosi del Manchester United in tutto il mondo temevano senza dubbio è stata ovviamente nel fine settimana. Ciò è avvenuto sotto forma di conferma che l’attaccante stellare Ronaldo aveva informato i poteri che si trovano all’Old Trafford del suo desiderio di partire, se fosse stata presentata un’offerta adeguata per i suoi servizi. Si ritiene che il 37enne sia desideroso di evitare una stagione al di fuori della Champions League così tardi nella sua illustre carriera, essendo stato comprensibilmente deluso dagli sviluppi sulla metà rossa del Manchester dal suo ritorno 12 mesi fa. ESCLUSIVO: ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 23:08:02 Il web non parla d’altro: La voce proveniente dai media spagnoli lunedì sera suggerisce che ilsi sia posizionato nella corsa in corso per ingaggiare. La notizia che i tifosi del Manchester United in tutto il mondo temevano senza dubbio è stata ovviamente nel fine settimana. Ciò è avvenuto sotto forma di conferma che l’attaccante stellareaveva informato i poteri che si trovano all’Old Trafford del suo desiderio di partire, se fosse stata presentata un’offerta adeguata per i suoi servizi. Si ritiene che il 37enne sia desideroso di evitare una stagione al di fuori della Champions League così tardi nella sua illustre carriera, essendo stato comprensibilmente deluso dagli sviluppi sulla metà rossa del Manchester dal suo ritorno 12 mesi fa. ESCLUSIVO: ...

Pubblicità

gbstoria : #accaddeoggi #3luglio 2003. A Barcellona apre l'Axel, Il primo hotel gay della storia. - siciliabasket : La società Asd Orsa Basket Barcellona è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive… - Giuspio0823 : RT @tancredipalmeri: Come spiegato nelle ultime 2 settimane su SportItalia, Di Maria alla Juventus dipendeva esclusivamente in prima battut… - coraline222222 : RT @tancredipalmeri: Come spiegato nelle ultime 2 settimane su SportItalia, Di Maria alla Juventus dipendeva esclusivamente in prima battut… - mark_osifo : RT @tancredipalmeri: Come spiegato nelle ultime 2 settimane su SportItalia, Di Maria alla Juventus dipendeva esclusivamente in prima battut… -