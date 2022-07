GF Vip | Davide Silvestri si è sposato | tre vipponi non si sono presentati

Leggi su anticipazionitv

Fiori d'arancio pere la sua fidanzata storica Alessia Costantini, che domenica 3 luglio 2022convolati a nozze presso La Lodovica, dimora di campagna del diciannovesimo secolo che si trova a Vimercate, in Lombardia. L'ex attore di Vivere ha scelto come tema la campagna e si è presentato all'evento su un trattore. Tutti gli ospiti indossavano abiti contadini e tra loro c'erano anche alcuni ex compagni del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, Barù, Giucas Casella e Jessica Selassié, sorridenti e molto amichevoli tra loro; a spiccare invece le assenze di treche non simillantando impegni di lavoro, ovvero Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.