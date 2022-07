Fregate alla Grecia | Fincantieri in corsa Chi partecipa e chi è favorito

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’Italia è in pole position per realizzare le nuoveper la marina greca. Sono tre i players che hanno presentato altrettante proposte che soddisfano pienamente la Marina di Atene. I francesi con le corvette ammiraglia Gowind del Gruppo Navale che costruisce leBelh@rra, gli italiani disupportati anche dagli Usa con le potenti corvette FCX-30 di classe Doha e gli olandesi con le Corvette Sigma 10514 Damen. La proposta italiana sembra quella più vicina all’aggiudicarsi l’appalto per due ragioni: è la nave considerata migliore e la partnership con gli Usa diè un jolly geopolitico oggettivo.Da un punto di vista tecnicopotrebbe consegnare la prima corvetta in 32 mesi, in più sono stati notevolmente ridotti i costi. La ...