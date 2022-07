Fiumicino | calci e pugni ai poliziotti per non farsi identificare | loro si difendono col taser Era ricercato

(Di lunedì 4 luglio 2022) Prima il rifiuto di collaborare nonostante gli agenti gli avessero intimato di essere pronti ad usare ilin dotazione, poi la violenta e reiterata aggressione aitanto che, per difendersi, hanno dovuto infine usarlo. E’ così che un uomo di nazionalità spagnola è finito in arresto nelle scorse ore. E’ successo ieri apoco dopo l’ora di pranzo. Fuma in un campo di sterpaglie aQuesti i fatti. Era da poco passata l’una e mezza quando, in mezzo a un campo di sterpaglie, era stata segnalata la presenza di questa persona seduta tra le sterpaglie la quale, noncurante del pericolo, stava fumando come se nulla fosse. Un rischio non certo di poco conto considerando la profonda emergenza sul fronte incendi vissuta da Roma e Provincia in questi giorni. Per questo sul posto, in Via Valderoa, ...

