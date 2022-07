F1, la vittoria di Carlos Sainz e non della Ferrari a Silverstone: solo lo spagnolo può sorridere (Di lunedì 4 luglio 2022) Corsa folle, come da tradizione, a Silverstone (Gran Bretagna). Il maxi-incidente al via e l’invasione di pista dei manifestanti sono state emozioni belle forti per i piloti e il pubblico. Di spunti ne avrà avuti anche Tom Cruise che, sceso dal suo F19 e compiuta la missione nelle vesti di Pete “Maverick” Mitchell, potrebbe pensare a qualcosa di vicino alla F1. E così il decimo appuntamento del Mondiale 2022 è stato quello del primo successo, dopo 150 GP, dello spagnolo Carlos Sainz. L’iberico della Ferrari, in pole-position sabato nelle qualifiche, si è andato a prendere la vittoria a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), tornato a ruggire e a impressionare nel corso della gara. Per questo, sulla ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Corsa folle, come da tradizione, a(Gran Bretagna). Il maxi-incidente al via e l’invasione di pista dei manifestanti sono state emozioni belle forti per i piloti e il pubblico. Di spunti ne avrà avuti anche Tom Cruise che, sceso dal suo F19 e compiuta la missione nelle vesti di Pete “Maverick” Mitchell, potrebbe pensare a qualcosa di vicino alla F1. E così il decimo appuntamento del Mondiale 2022 è stato quello del primo successo, dopo 150 GP, dello. L’iberico, in pole-position sabato nelle qualifiche, si è andato a prendere laa precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), tornato a ruggire e a impressionare nel corsogara. Per questo, sulla ...

