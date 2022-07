Demi Lovato in attesa di “Holy Fvck” pubblica un nuovo singolo (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo una nomina ai Grammy, Demi Lovato torna a popolare la scena musicale internazionale. La cantante è, infatti, tornata più carica che mai con un nuovo singolo, che anticiperà il suo prossimo progetto discografico in arrivo per la fine dell’estate. L’artista, nata grazie a Disney Channel, ha ormai un’aurea molto più dark, pronta a sorprendere il pubblico. Abbandoniamo l’idea della Demi Lovato che ha esordito a Disney Channel, perché la cantante ha deciso di rinnovarsi. nuovo look, nuovo stile musicale, più dark e rockeggiante, pronto a conquistare anche i più difficili ascoltatori. Solo qualche giorno fa è stata pubblicata Skin of my teeth, il nuovo brano dell’artista che anticipa il prossimo progetto ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo una nomina ai Grammy,torna a popolare la scena musicale internazionale. La cantante è, infatti, tornata più carica che mai con un, che anticiperà il suo prossimo progetto discografico in arrivo per la fine dell’estate. L’artista, nata grazie a Disney Channel, ha ormai un’aurea molto più dark, pronta a sorprendere il pubblico. Abbandoniamo l’idea dellache ha esordito a Disney Channel, perché la cantante ha deciso di rinnovarsi.look,stile musicale, più dark e rockeggiante, pronto a conquistare anche i più difficili ascoltatori. Solo qualche giorno fa è statata Skin of my teeth, ilbrano dell’artista che anticipa il prossimo progetto ...

Demi Lovato is back: il ritratto di una nuova vita L'Officiel Italia Classifica canzoni del momento Giugno 2022: hit parade top 20 Proseguiamo sulle note decisamente rock quasi punk di Demi Lovato che in "Skin of my teeth" cambia innanzitutto look. "Mi rappresenta così tanto. È il migliore che abbia mai fatto finora" ha ...