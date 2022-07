Crollo sulla Marmolada | riprendono le ricerche dei dispersi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca(VIDEO), dopo che ieri pomeriggio si è verificato ildi un seracco di ghiaccio che ha investito due cordate di alpinisti nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia. Sono almeno 6 i morti e 8 i feriti. Sarebbero inoltre una trentina le persone che ieri si trovavano sul ghiacciaio al momento del, ma non è chiaro al momento quante di queste persone siano effettivamente disperse - potrebbero essere 19, secondo il bilancio più recente - e le verifiche sono in corso. Il premier Draghi ha espresso cordoglio per le vittime e ha ringraziato i soccorritori "per il loro incessante lavoro". E ora è diretto a Canazei (Trento) dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca. Attesi anche ...