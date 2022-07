Crollo Marmolada, Draghi a Canazei: 'Il governo deve prendere provvedimenti' (Di lunedì 4 luglio 2022) Per approfondire : Foto : Crollo sulla Marmolada, le foto della valanga Canazei, 4 luglio 2022 - Il premier Mario Draghi ha incontrato alcuni parenti delle vittime del Crollo della Marmolada, al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Per approfondire : Foto :sulla, le foto della valanga, 4 luglio 2022 - Il premier Marioha incontrato alcuni parenti delle vittime deldella, al ...

