Clarissa Selassié scartata dal Grande Fratello VIP 7, arriva il durissimo attacco ad Alfonso Signorini (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l'annuncio delle due nuove opinioniste de Il Grande Fratello Vip è scoppiato il caso. In molti credono che la scelta sia stata sbagliata. Ad intervenire sulla questione anche una delle princess, Clarissa Selassié che ha un'opinione ben precisa del comportamento di Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto. Nelle scorse settimane si è molto parlato delle scelte di Alfonso Signorini riguardo alle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip7. In un primo momento sembrava che Sonia Bruganelli non fosse disposta a tornare in quel ruolo ma la collega, Adriana Volpe sì. Ora si sa che mentre la moglie di Paolo Bonolis sarà ancora una volta al suo posto, Adriana Volpe verrà sostituita da Orietta Berti. Nessuno si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo l'annuncio delle due nuove opinioniste de IlVip è scoppiato il caso. In molti credono che la scelta sia stata sbagliata. Ad intervenire sulla questione anche una delle princess,che ha un'opinione ben precisa del comportamento di. Ecco cosa ha detto. Nelle scorse settimane si è molto parlato delle scelte diriguardo alle opinioniste della nuova edizione delVip7. In un primo momento sembrava che Sonia Bruganelli non fosse disposta a tornare in quel ruolo ma la collega, Adriana Volpe sì. Ora si sa che mentre la moglie di Paolo Bonolis sarà ancora una volta al suo posto, Adriana Volpe verrà sostituita da Orietta Berti. Nessuno si ...

Pubblicità

zazoomblog : Clarissa Selassié contesta Signorini ex vippona l’attacca - #Clarissa #Selassié #contesta - infoitcultura : Clarissa Selassié contesta Signorini, ex vippona l’attacca - tuttopuntotv : Clarissa Selassié contesta Signorini, ex vippona l’attacca #gfvip #gfvip7 #kittyclary #fairylu #jeru - fanpage : Clarissa Selassiè commenta la scelta del Grande Fratello di puntare su Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo d… - BaritaliaNews : Alfonso Signorini attaccato da Clarissa Selassiè: 'Orietta Berti come opinionista? La tv va svecchiata' -

Franco Branciaroli: 'Fede è lotta contro il demonio'/ 'Morte Sono agli sgoccioli...' Clarissa Selassié asfalta opinioniste GF Vip 7 "Tv va svecchiata"/ "Mi ero candidata", Signorini la boccia Infine, Branciaroli si è messo a nudo con le sue fragilità , incluso il terrore della morte: ... Clarissa Selassié asfalta opinioniste GF Vip 7 'Tv va svecchiata'/ 'Mi ero candidata', Signorini la boccia Opinioniste del GF Vip 7: cosa ne pensa Clarissa Selassié Manca ormai veramente pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 e il padre del programma, Alfonso Signorini , negli scorsi giorni ha annunciato ufficialmente le due ... asfalta opinioniste GF Vip 7 "Tv va svecchiata"/ "Mi ero candidata", Signorini la boccia Infine, Branciaroli si è messo a nudo con le sue fragilità , incluso il terrore della morte: ...Opinioniste del GF Vip 7: cosa ne pensaManca ormai veramente pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7 e il padre del programma, Alfonso Signorini , negli scorsi giorni ha annunciato ufficialmente le due ...