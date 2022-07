Ci sono ancora 13 dispersi sulla Marmolada (Di lunedì 4 luglio 2022) Sette persone sono state trovate morte dopo il crollo di un'enorme porzione di ghiacciaio domenica pomeriggio Leggi su ilpost (Di lunedì 4 luglio 2022) Sette personestate trovate morte dopo il crollo di un'enorme porzione di ghiacciaio domenica pomeriggio

Pubblicità

Fedez : In questi mesi in cui con la mia fondazione abbiamo seguito il progetto di riabilitazione per bambini con problemat… - RaiNews : Ancora un video della tragedia sulla Marmolada, Non è facile sapre quante sono le persone coinvolte, sembrano almen… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - itsbakubro : Buongiorno ho dormito dalle 14 alle 17:30 e mi sono svegliata solo perché è venuto oppaleeens in camera sennò proba… - po1nt0fview : @goldencherryj back to life la ascoltavo già stupenda assolutamente there you are incredibile infatti ero indecisa… -