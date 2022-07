Caldo: domani bollino rosso in 20 città, mercoledì lieve calo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - domani saranno 20 su 27 le città da bollino rosso, livello di allerta 3, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Sono: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Dal mercoledì lieve calo delle morsa del Caldo, le città da bollino rosso scenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia le città meno interessate dalle ondate, il capoluogo ligure oggi ha bollino verde e domani ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) -saranno 20 su 27 leda, livello di allerta 3, secondo il bollettino delle ondate dire del ministero della Salute. Sono: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Daldelle morsa del, ledascenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia lemeno interessate dalle ondate, il capoluogo ligure oggi haverde e...

