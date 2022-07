Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire da oggi è attiva la prevendita online dei Biglietti del 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. È possibile ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) A partire daè attiva la prevenditadeidel 62°Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica adal 22 al 27prossimi. È possibile ...

Pubblicità

LocalPage3 : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre… - telodogratis : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre - italiaserait : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre - TV7Benevento : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre -… - fisco24_info : Biglietti online da oggi per il Salone Nautico di Genova in programma dal 22 al 27 settembre: (Adnkronos) - La 62ª… -