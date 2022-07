Arnaboldi, Nardi e Zeppieri a Salisburgo (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel ricco Challenger in terra austriaca Arnaboldi sfida subito lo svedese Ymer, Nardi affronta lo slovacco Gombos mentre Zeppieri deve vedersela con il veterano spagnolo Verdasco, ottavo favorito del seeding Leggi su federtennis (Di lunedì 4 luglio 2022) Nel ricco Challenger in terra austriacasfida subito lo svedese Ymer,affronta lo slovacco Gombos mentredeve vedersela con il veterano spagnolo Verdasco, ottavo favorito del seeding

Pubblicità

Ilsuperbo89 : Non so se il caldo mi faccia brutti scherzi ma mi sembrava che Cecchinato fosse iscritto al 125 di Salisburgo, solo… - zazoomblog : Arnaboldi Nardi e Zeppieri a Salisburgo - #Arnaboldi #Nardi #Zeppieri #Salisburgo - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: Challenger Salisburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi, Zeppieri e Andrea Arnaboldi al via nel Md http… - livetennisit : Challenger Salisburgo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi, Zeppieri e Andrea Arnaboldi al via nel Md -