Volley femminile | Davide Mazzanti | “Abbiamo fatto una grande partita in attacco”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Continua il bel percorso dell’Italnella Nations League 2022. Le ragazze azzurre hanno sconfitto ieri la Bulgaria con un netto 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) e hanno conquistato la settima affermazione consecutiva in questa competizione, la nona se contiamo le 11 partite totali. “unain– ha dichiarato il CTdopo la vittoria ai microfoni di Sky Sport -. Le ragazze non giocavano da un po’, ma sono state molto ordinate euna gran bella. Tornare in campo dopo un po’ di tempo e non è mai facile, quindi penso che quello che hannoquesta sera è qualcosa di importante”....