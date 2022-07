Una mostra per conoscere e comprendere l’essenza della donna | della diva | dell’icona

Leggi su iodonna

(Di domenica 3 luglio 2022) A 60 anni dalla scomparsa dell’indimenticabile attrice, Forever Marilyn by Sam Shaw – The exhibition propone un suo ritratto inedito grazie alle fotografie scattate dal suo amico storico Sam Shaw. Per. Marilyn Monroe in spiaggia ad Amagansett, New York nel 1957 (foto di Sam Shaw/Shaw Family Archives/Getty Images). Esposti anche oggetti e memorabilia originali, esposti in anteprima mondiale. Il documentario Artist in Love racconta la relazione tra Marilyn Monroe e Arthur Miller. Marilyn Monroe, i segreti beauty ...