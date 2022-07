Traffico Roma del 03-07-2022 ore 13:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione e Sonia cerquetani incidente concludi sulla Roma Fiumicino altezza Ponte Galeria verso raccordo anulare ancora chiusa per incidente la via del mare al km 23 in prossimità di via di Castel Fusano rallentamenti sulla Pontina per Traffico in lavori altezza Castel di Decima verso Pomezia regola il Traffico sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate sulla tangenziale e sul percorso Urbano della A24 per Teramo da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare nelle due direzioni non ci saranno variazioni per il trasporto pubblico locale ed in tema di trasporto pubblico sempre da domani 4 luglio nuovi lavori sulla metro a nella ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione e Sonia cerquetani incidente concludi sullaFiumicino altezza Ponte Galeria verso raccordo anulare ancora chiusa per incidente la via del mare al km 23 in prossimità di via di Castel Fusano rallentamenti sulla Pontina perin lavori altezza Castel di Decima verso Pomezia regola ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate sulla tangenziale e sul percorso Urbano della A24 per Teramo da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare nelle due direzioni non ci saranno variazioni per il trasporto pubblico locale ed in tema di trasporto pubblico sempre da domani 4 luglio nuovi lavori sulla metro a nella ...

Pubblicità

Sifaperride : @Lavoratori_Ama @paolodeluca72 @reportrai3 Ma che Maccarese è stato chiuso per fantomatico revamping, non lo dice n… - marcolatini19 : @CWalter1601 @gualtierieurope Se ti fanno fastidio secondo te quanta % del traffico e dei problemi della mobilità è… - ilfaroonline : Incidente sulla Roma-Fiumicino: traffico in tilt e code verso la Capitale - mmorphine_ : @ElenaLinkin @blaptos Ci si potrebbe pensare ma te lo dico il traffico di Roma per entrare/uscire nella città è imp… - CorriereCitta : Incidente sulla Roma-Fiumicino: due feriti, traffico in tilt -