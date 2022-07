Sinner-Alcaraz in tv oggi | Wimbledon 2022 | a che ora inizia | canale | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Quattro debuttanti sul Centre Court in un colpo solo nel primo Middle Sunday in campo da istituzionalizzato, e non casuale come nel 1991, 1997, 2004 e 2016. Due di questi compongono il clou del campo più famoso al mondo: Jannike Carlos. LA DIRETTA LIVE DI, 2° MATCH DALLE 14.30 L’italiano e lo spagnolo sono dati per attesi da una lunghissima rivalità, ma al momento siamo ancora alle battuteli. Due set ceduti da entrambi nel corso del torneo, seppur in maniere differenti. Si tratta del primo confronto Slam tra i due, che hanno già fatto l’en plein delle superfici di gioco del tennis moderno: terra rossa, veloce (indoor), erba. All’orizzonte c’è una possibile sfida con Novak Djokovic, ma questa, più che altro, è l’alba di una nuova era. ...