Sesks vince a domicilio, storica doppietta per MRF (Di domenica 3 luglio 2022) Dominio è l'unica parola per riassumere il fine settimana di M?rti?š Sesks. Il pilota lettone sulle strade di casa, domina la gara vincendo tutte e dodici le prove in programma compresa la power-stage finale, disputata con il coltello tra i denti. Per il classe 1999, nativo proprio di Liepaja si tratta del primo successo nell'ERC,

