Pete Arredondo, il capo della polizia che guidò le operazioni alla scuola elementare di Uvalde, si è dimesso dal consiglio comunale

Hal Harrell, sovrintendente del distretto scolastico di Uvalde, ha annunciato la decisione di mettere in congedo Pedro ', dopo "l'orriile evento", dopo le critiche del capo del ...Il capo della polizia del distretto scolastico di Uvalde (Texas),, è stato sospeso dai propri incarichi mercoledì in seguito alle indagini sulle azioni commesse dalla polizia durante la sparatoria alla Robb Elementary School dello scorso 24 maggio , ... Pete Arredondo, il capo della polizia che guidò le operazioni alla scuola elementare di Uvalde, si è dimesso dal consiglio comunale della città O ex-chefe de polícia do distrito escolar de Uvalde, nos Estados Unidos, renunciou ao cargo no conselho municipal após críticas por ter demorado a responder ao tiroteio numa escola primária que matou ...O chefe da polícia do distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, anunciou este sábado que se demitiu do cargo no conselho municipal na sequência do massacre na Escola Primária Robb em maio. "Após mui ...