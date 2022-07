“Mille e una nota” | la carica dei cento | applausi per tutti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (Bn) – Tre serate all’insegna della gioventù, della musica, della passione. Si chiude con la piena soddisfazione dei promotori – nonchè con quella dei piccoli partecipanti – il “Saggio spettacolo” dell’associazione culturale musicale “e una”. Il sodalizio, guidato dal Maestro Anna Izzo, è tornato come da consuetudine – congelata solo dalla dolorosa parentesi Covid – a mettere in vetrina le abilità acquisite dei propri allievi durante l’anno di corsi. Guidati dai Maestri Anna Izzo, Antonio Falzarano, Ernesto Bolognini, Giuseppe Fuccio, Rosario Perlingieri, Marta Cioffi, Sonia Reale, Andrea D’Apice, Marco Stallone, Giovanna Falzarano, Luigi Riccio, Antonio Cariglia, i ragazzi hanno messo in vetrina, all’attenzione della vivissima platea, le competenze in canti e strumenti. “Sono stati...