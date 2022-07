Marsiglia, Mertens ma non solo: Tudor vuole un altro svincolato di lusso della Serie A (Di domenica 3 luglio 2022) Il neo allenatore del Marsiglia Tudor vorrebbe portare in Ligue 1 alcuni freschi svincolati di lusso della Serie A Igor Tudor, neo allenatore del Marsiglia, starebbe guardando agli svincolati di lusso della Serie A per rinforzare la sua nuova squadra. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, il croato avrebbe messo nel mirino Dries Mertens ma non solo. Per il centrocampo, piacerebbe anche Matias Vecino che ha chiuso la sua esperienza all’Inter ed è alla ricerca di una nuova avventura professionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il neo allenatore delvorrebbe portare in Ligue 1 alcuni freschi svincolati diA Igor, neo allenatore del, starebbe guardando agli svincolati diA per rinforzare la sua nuova squadra. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, il croato avrebbe messo nel mirino Driesma non. Per il centrocampo, piacerebbe anche Matias Vecino che ha chiuso la sua esperienza all’Inter ed è alla ricerca di una nuova avventura professionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

