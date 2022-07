LIVE Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2022 in DIRETTA: inizia l’ottavo più atteso! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In ritardo su questo dritto l’altoatesino. 1-1 Game Alcaraz. Con un servizio esterno vincente l’iberico tiene il suo primo turno di battuta dell’incontro. 40-15 In corridoio il dritto di Alcaraz. 40-0 Molto facile questa soluzione di rovescio per lo spagnolo, che in un amen si procura tre palle dell’1 pari. 30-0 Il nastro manda fuori tempo Sinner, che sbaglia il dritto. 15-0 Servizio e rovescio vincente di Alcaraz. 1-0 Game Sinner! Terzo errore di rovescio consecutivo dello spagnolo, e l’azzurro tiene la battuta rimontando da 0-30. 40-30 Attento Jannik con il rovescio in uscita dal servizio, e la palla di Alcaraz si ferma sul nastro. 30-30 Stecca il rovescio la testa di serie numero 5. 15-30 Servizio al ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In ritardo su questo dritto l’altoatesino. 1-1 Game. Con un servizio esterno vincente l’iberico tiene il suo primo turno di battuta dell’incontro. 40-15 In corridoio il dritto di. 40-0 Molto facile questa soluzione di rovescio per lo spagnolo, che in un amen si procura tre palle dell’1 pari. 30-0 Il nastro manda fuori tempo, che sbaglia il dritto. 15-0 Servizio e rovescio vincente di. 1-0 Game! Terzo errore di rovescio consecutivo dello spagnolo, e l’azzurro tiene la battuta rimontando da 0-30. 40-30 Attento Jannik con il rovescio in uscita dal servizio, e la palla disi ferma sul nastro. 30-30 Stecca il rovescio la testa di serie numero 5. 15-30 Servizio al ...

