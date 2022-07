La giornalista arrestata per aver raccontato le bombe russe su Mariupol trasferita in un ospedale psichiatrico (Di domenica 3 luglio 2022) La Russia di Putin, il nuovo Zar di tutti i neo - fascisti: la giornalista di RusNews Maria Ponomarenko 'è stata trasferita dal centro di detenzione preventiva di Barnaul a un ospedale psichiatrico' . ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) La Russia di Putin, il nuovo Zar di tutti i neo - fascisti: ladi RusNews Maria Ponomarenko 'è statadal centro di detenzione preventiva di Barnaul a un' . ...

