La crisi internazionale per le rivolte in Libia: cosa sta succedendo (Di domenica 3 luglio 2022) La rivolta è esplosa in tutte le città dopo la preghiera del venerdì sera, paralizzando la Libia e aggravando il blocco delle esportazioni di greggio. Una protesta contro condizioni di vita sempre peggiori, con i prezzi che aumentano e la condizione paradossale di ritrovarsi senza elettricità nel Paese del petrolio: un intero popolo che si sente inghiottire nel baratro mentre si consuma lo stallo politico con due governi che da marzo si contendono il potere Tobruk i manifestanti hanno assaltato la sede del parlamento nazionale: le forze di sicurezza si sono ritirate e la folla ha saccheggiato gli uffici vuoti, appiccando il fuoco agli archivi. Le fiamme hanno distrutto molti dei locali, lasciando l'edificio in condizioni desolanti. Anche a Misurata, la città costiera delle milizie più agguerrite, e a Sabha, nel Fezzan desertico, palazzi amministrativi sono stati ...

