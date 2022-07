Incendio in hotel a Sorrento, evacuati ospiti e domate le fiamme (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Incendio in un albergo di Sorrento. Interviene la Polizia, fa evacuare gli ospiti e doma le fiamme. E’ accaduto venerdì sera ma ne è stata data notizia solamente oggi. Gli agenti del commissariato di Sorrento sono intervenuti in un hotel in via Marina Grande a Sorrento dove si era sviluppato un Incendio nel locale cucina. I poliziotti, in attesa dell’arrivo di personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver fatto evacuare gli ospiti della struttura, si sono diretti verso la cucina dove hanno visto delle grosse fiamme provenienti da una friggitrice e, nelle vicinanze, alcune bombole di gas. Gli agenti, nonostante una fitta coltre di fumo e le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –in un albergo di. Interviene la Polizia, fa evacuare glie doma le. E’ accaduto venerdì sera ma ne è stata data notizia solamente oggi. Gli agenti del commissariato disono intervenuti in unin via Marina Grande adove si era sviluppato unnel locale cucina. I poliziotti, in attesa dell’arrivo di personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver fatto evacuare glidella struttura, si sono diretti verso la cucina dove hanno visto delle grosseprovenienti da una friggitrice e, nelle vicinanze, alcune bombole di gas. Gli agenti, nonostante una fitta coltre di fumo e le ...

