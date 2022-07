I cattivi ragazzi come Kyrgios e i nostri figli come Tsitsipas: che match è? (Di domenica 3 luglio 2022) I cattivi ragazzi affascinano, i cattivi ragazzi attraggono, i cattivi ragazzi ci fanno sempre pensare che sono così perché qualcuno è stato cattivo con loro, e li ha disegnati così, ma loro in fondo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Iaffascinano, iattraggono, ici fanno sempre pensare che sono così perché qualcuno è stato cattivo con loro, e li ha disegnati così, ma loro in fondo ...

Pubblicità

Ragnozzopazzo : purtroppo mi sono arrivate di dm chiedendomi se fossi io... ragazzi la scena ita si supporta e basta anche se a vol… - Ve10Ve_Ghost : Lo #iusscholae, portato giustamente avanti dal @pdnetwork, non è giusto solo per questi ragazzi che sono ITALIANI p… - HandyCrypto : Comunque assurde le interazioni sul post LN! Però ragazzi calma in generale! Vedo anche commenti cattivi su post di… - daisionable_ : Vado male nelle relazioni perché mi piacciono i cattivi ragazzi e tutto ciò è a causa di Riven. Prendete la vostra responsabilità - Elisabe43764042 : @CucchiRiccardo Se fosse una questione di diritti tra ragazzi nati in Italia sarebbe un problema di ius soli, non d… -