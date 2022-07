Gf Vip 7, Clarissa Selassié svela cosa ne pensa delle opinioniste e perché lei sarebbe stata perfetta per quel ruolo: “Non hanno avuto il coraggio di…” (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante all’inizio del Gf Vip 7 manchino circa due mesi, le prime polemiche sono già nell’aria e ne sa qualcosa l’ex gieffina Clarissa Selassiè. Quest’ultima, infatti, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram ha svelato cosa ne pensa di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di nuove opinioniste del reality, aggiungendo che secondo lei non c’è stato il coraggio di osare, puntando su volti nuovi. Secondo Clarissa la persona adatta a ricoprire quel ruolo al Gf Vip 7 sarebbe stata proprio lei, in quanto avrebbe il carattere giusto e non si sarebbe mai tirata indietro nell’esprimere la propria opinione: Allora assolutamente ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 luglio 2022) Nonostante all’inizio del Gf Vip 7 manchino circa due mesi, le prime polemiche sono già nell’aria e ne sa quall’ex gieffinaSelassiè. Quest’ultima, infatti, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers su Instagram hatonedi Orietta Berti e Sonia Bruganelli neldi nuovedel reality, aggiungendo che secondo lei non c’è stato ildi osare, puntando su volti nuovi. Secondola persona adatta a ricoprireal Gf Vip 7proprio lei, in quanto avrebbe il carattere giusto e non simai tirata indietro nell’esprimere la propria opinione: Allora assolutamente ...

