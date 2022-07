Frana sulla Marmolada | “Il bilancio è pesante” | L’ennesimo danno del caldo record

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 3 luglio 2022) Incidente, nelle Dolomiti: si è staccatosaracco e ilnon è dei migliori. Quattro morti e sette i feriti. Il grave incidente è successo soltanto qualche ora fa, quando un importante saracco si è distaccato dal ghiacciaio della, al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto, coinvolgendo 11 persone. Il distacco del saracco è avvenuto nei pressi di Punta Rocca ed ha investito il tratto tre Pian dei Fiacconi e Punta Penia, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Le squadre del Soccorso Alpino insieme alle unità cinofile sono riusciti ad estrarre dalla massa di ghiaccio e pietre quattro corpi senza vita, che al momento non sono ancora stati portati a valle. Altri sette sono i feriti recuperati, che sono stati ...