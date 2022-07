F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2022. Leclerc: “Ero in testa, Ferrari non ha preso decisione giusta per me” (Di domenica 3 luglio 2022) “Il risultato finale non c’è, io ho fatto di tutto difendendomi. La strategia in regime di Safety car? Per me non era la decisione giusta ma è andata così. Non sono nessun per chiedere dei chiarimenti alla Ferrari, è stata una gara frustrante e ho l’impressione di avere perso del tempo. Oggi è la prima vittoria di Sainz e vorrei che il focus sia su di lui. Detto questo, non posso nascondere la mia delusione”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il quarto posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “Il risultato finale non c’è, io ho fatto di tutto difendendomi. La strategia in regime di Safety car? Per me non era lama è andata così. Non sono nessun per chiedere dei chiarimenti alla, è stata una gara frustrante e ho l’impressione di avere perso del tempo. Oggi è la prima vittoria di Sainz e vorrei che il focus sia su di lui. Detto questo, non posso nascondere la mia delusione”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Charles, pilota della, dopo il quarto posto nelPremio didi Formula 1. SportFace.

