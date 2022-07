Esplode l’ira dei M5s per l’altolà di Franceschini | «Vogliono ridurci al 2%»

Leggi su open.online

(Di domenica 3 luglio 2022) Le chat dei parlamentari del M5s si sono trasformate in una polveriera pronta are, dopo l’aut aut del ministrocon cui ha avvertito i pentastellati che, in caso di uscita dall’attuale governo, alle prossime elezioni dovranno vedersela da soli, senza appoggio da parte del Pd. Nel M5s non si è ancora placato il clima dopo l’addio di Di Maio, e le parole del ministro della Cultura hanno ulteriormente mandato in fibrillazione deputati e senatori grillini, che accusano i dem di «minacciarli» e di volerli «mandare al 2%». Si respira quindi un clima tesissimo in casa 5 Stelle, poco prima del Consiglio nazionale convocato da Conte e del faccia a faccia tra il presidente del M5s e il premier Draghi. Un Consiglio nazionale che, anche alla luce di tutti questi scossoni, si preannuncia non facile, dato che al suo interno esiste una fronda ...