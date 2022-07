“Ero terrorizzata”: Eva Henger racconta la sua dolorosa risalita, fan commossi (Di domenica 3 luglio 2022) . Il percorso per il ritorno alla normalità sarà lungo Sono passati più di due mesi dal terribile incidente stradale che ha rischiato di cambiare per sempre la sua vita e poco alla volta Eva Henger sta ritrovando la via della normalità. Sicuramente a casa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 luglio 2022) . Il percorso per il ritorno alla normalità sarà lungo Sono passati più di due mesi dal terribile incidente stradale che ha rischiato di cambiare per sempre la sua vita e poco alla volta Evasta ritrovando la via della normalità. Sicuramente a casa L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fulllmoonqueen : ero terrorizzata dal fatto che iniziando a lavorare avrei smesso di avere una vita sociale ma eccomi qui sempre in… - Scimmiapelatina : @DelgeIl Ecco, io secondo i calcoli avrei dovuto averle proprio quel giorno, ero già terrorizzata...poi per motivi… - artvvackerman : ve lo giuro ero TERRORIZZATA dal pensiero di farlo da casa, un pò per le distrazioni un pò per paura che salti la connessione mado - bankainoace : @addictedtodob MOIO IO ERO TERRORIZZATA - QueenBeyVenus : Palio andato GRAZIE A DIO ha vinto una contrada distante dalla 'mia' così stasera riesco a dormire e domani posso u… -