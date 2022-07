Copenaghen, sparatoria in un centro commerciale: “Diverse vittime”. La polizia ha arrestato una persona (Di domenica 3 luglio 2022) Persone in fuga e nel panico. Sono le prime immagini che arrivano da Copenaghen, capitale della Danimarca, dove la polizia è arrivata in seguito a una sparatoria. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un centro commerciale dove ci sono “Diverse vittime” come riferiscono le autorità. “Sono stati sparati colpi e Diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia”, scrive la polizia di Copenaghen su Twitter confermando che l’attacco è avvenuto al Field ad Amager. Una persona è stata arrestata, come comunicano gli investigatori, aggiungendo che al momento non si può dire di più sull’identità. Nella zona del mall c’è una massiccia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Persone in fuga e nel panico. Sono le prime immagini che arrivano da, capitale della Danimarca, dove laè arrivata in seguito a una. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in undove ci sono “” come riferiscono le autorità. “Sono stati sparati colpi epersone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la”, scrive ladisu Twitter confermando che l’attacco è avvenuto al Field ad Amager. Unaè stata arrestata, come comunicano gli investigatori, aggiungendo che al momento non si può dire di più sull’identità. Nella zona del mall c’è una massiccia ...

