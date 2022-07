Cile: conclusa la stesura della nuova Costituzione (Di domenica 3 luglio 2022) In Cile si è conclusa la stesura della nuova Costituzione. Lunedì, la bozza verrà consegnata al presidente Gabriel Boric e poi sarà disponibile per i cittadini. Il 4 settembre i Cileni dovranno votare se approvare la nuova Costituzione. Si è conclusa la stesura della nuova Costituzione in Cile? L’assemblea costituente Cilena ha concluso la stesura Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Insi èla. Lunedì, la bozza verrà consegnata al presidente Gabriel Boric e poi sarà disponibile per i cittadini. Il 4 settembre ini dovranno votare se approvare la. Si èlain? L’assemblea costituentena ha concluso la

