Carlos Sainz in pole position su Ferrari: “A Silverstone possiamo vincere” (Di domenica 3 luglio 2022) Una storica pole position per Carlos Sainz di Ferrari che a Silverstone si aggiudica il primo miglior tempo della carriera in regime di Qualifiche. Una bella affermazione dello spagnolo che è riuscito, in un giro quasi perfetto, a mettersi alle spalle il campione del mondo Max Verstappen ed il compagno di squadra Charles Leclerc. Oggi pomeriggio, quando scatterà ufficialmente il Gran Premio della Gran Bretagna, l’iberico tenterà di mantenere il primato della contesa scatenando le buone prestazioni della sua vettura. C’è fiducia, anche per la vittoria finale. Le parole di Carlos Sainz al termine delle Qualifiche del GP Gran Bretagna Carlos Sainz (Credit foto – pagina Facebook Scuderia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Una storicaperdiche asi aggiudica il primo miglior tempo della carriera in regime di Qualifiche. Una bella affermazione dello spagnolo che è riuscito, in un giro quasi perfetto, a mettersi alle spalle il campione del mondo Max Verstappen ed il compagno di squadra Charles Leclerc. Oggi pomeriggio, quando scatterà ufficialmente il Gran Premio della Gran Bretagna, l’iberico tenterà di mantenere il primato della contesa scatenando le buone prestazioni della sua vettura. C’è fiducia, anche per la vittoria finale. Le parole dial termine delle Qualifiche del GP Gran Bretagna(Credit foto – pagina Facebook Scuderia ...

