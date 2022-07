Calciomercato Serie A LIVE | ultime news e tutte le trattative di oggi

Pubblicità

Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - cmdotcom : #Inter mania: ecco perché #Milan, #Juve e tutta la #SerieA devono ringraziare #Zhang - profundamentea1 : RT @NicoSchira: Leonardo #Pavoletti rinnova con il #Cagliari fino al 2025, spalmando il suo ingaggio così da renderlo sostenibile per i par… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Leonardo #Pavoletti rinnova con il #Cagliari fino al 2025, spalmando il suo ingaggio così da renderlo sostenibile per i par… -

Sky Sport

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiSensi al Monza: gli acquisti ufficiali in A E' iniziato ufficialmente ilestivo e i club diA hanno depositato diversi ...Commenta per primo Torna l'appuntamento con le 'Le 5 cose che non sai di...' , la rubrica di.com che va alla scoperta dei protagonisti presenti e futuri della nostraA. Oggi i riflettori sono puntati su Andrea Cambiaso , ormai prossimo a trasferirsi alla Juventus dopo una ... Calciomercato Serie A, flop e meteore: Krasic, Onyewu e gli altri Situazione incandescente in casa Inter, il contatto in segreto con un altro club di Serie A da parte del giocatore fa infuriare tutti."Con la speranza che si ricordi la strada, Amato Ciciretti is coming back (sta tornando)". Con queste parole scritte oggi via social il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli conferma il ritorno in bia ...