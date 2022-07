Berlusconi e l’operazione simpatia: l’ex premier vuole tornare a contare. Libero pubblica i podcast con le migliori barzellette (Di domenica 3 luglio 2022) “Il coordinatore di Forza Italia, qui alla mia destra, ieri sera a cena si è trovato accanto a una bella ragazza. E vista l’avvenenza non ha resistito a domandarle quanti uomini avesse avuto nella sua vita. Lei ci pensa e aiutandosi con le dita arriva a contarne quattro. “Bella come sei, non sono nemmeno tanti”, commenta lui. E lei prontamente risponde: “Vero, è stata una settimana piuttosto tranquilla””. I più attenti conoscitori della politica italiana avranno già capito che l’autore della barzelletta, raccontata in pubblico nel corso di un appuntamento politico, non è altro che il quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Che nonostante l’età e l’evoluzione giudiziaria delle sue cene eleganti non ha mai rinunciato a rappresentare se stesso come un “tombeur de femmes”, un dongiovanni impenitente che non teme di scadere nel maschilismo come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) “Il coordinatore di Forza Italia, qui alla mia destra, ieri sera a cena si è trovato accanto a una bella ragazza. E vista l’avvenenza non ha resistito a domandarle quanti uomini avesse avuto nella sua vita. Lei ci pensa e aiutandosi con le dita arriva a contarne quattro. “Bella come sei, non sono nemmeno tanti”, commenta lui. E lei prontamente risponde: “Vero, è stata una settimana piuttosto tranquilla””. I più attenti conoscitori della politica italiana avranno già capito che l’autore della barzelletta, raccontata in pubblico nel corso di un appuntamento politico, non è altro che il quattro volte presidente del Consiglio Silvio. Che nonostante l’età e l’evoluzione giudiziaria delle sue cene eleganti non ha mai rinunciato a rappresentare se stesso come un “tombeur de femmes”, un dongiovanni impenitente che non teme di scadere nel maschilismo come ...

Pubblicità

ClaudioTonon : @CristinaMolendi Berlusconi sono più di trent'anni che può solo guardare,dopo l'operazione alla prostata. - Mysterytrains : @rivarobe Infatti, dimostrazione che formalmente il PdC non viene indicato prima delle elezioni. Quella di Berlusco… - dorella : @CriticaScient @LucianoCannito @barbarab1974 Per me è stato molto interessante seguire il nascere e l'evolversi del… - Franco78425983 : @3emme80 @agad85 @CalcioFinanza Sono in ordine? Me la spieghi l'operazione da Berlusconi al cinese? Me lo spieghi p… - danielelozzi : @GiuNas92 @scannavo @CarloCalenda Basterebbe avere un po' di memoria storica: pretendere di governare con Mastella… -