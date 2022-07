Addio a Peter Brook | è morto a 97 anni il genio del teatro contemporaneo

(Di domenica 3 luglio 2022) Sul palcoscenico il maestro britco ha raccontato Shakespeare e la guerra in Vietnam. Interprete e innovatore, si è distinto anche come attore e come regista ...

Pubblicità

guerino1988 : RT @MicheleActor82: Addio a Peter Brook, morto a 97 anni il genio del teatro contemporaneo. - CanzioDusi : RT @ROBZIK: Addio al regista britannico Peter Brook, uno dei giganti del teatro del Novecento. Aveva 97 anni. - researchsuperp1 : RT @LaStampa: Addio a Peter Brook, il teatro come patria europea - DIRETTORINA : RT @Enneppi: Addio a Peter Brook! Un gigante del Teatro. Lascia una grande lezione, tutta da studiare. - fisco24_info : Addio a Peter Brook, leggenda del teatro: Scompare a 97 anni con tutta la ricchezza del suo lavoro -

Sul palcoscenico il maestro britannico ha raccontato Shakespeare e la guerra in Vietnam. Interprete e innovatore, si è distinto anche come attore e come regista ...- E' mortoBrook, leggenda del teatro e uno dei registi più influenti del 20esimo secolo, lo ha reso noto il quotidiano francese Le Monde. Aveva 97 anni, era nato in Gran Bretagna, ma aveva ...Era nato in Gran Bretagna, ma aveva trascorso gran parte della sua carriera in Francia, alla guida del suo teatro parigino Les Bouffes du Nord, con cui aveva reinventato l'arte della regia privilegian ...E' morto all'età di 97 anni Peter Brook, il maestro del teatro contemporaneo. Solo un anno fa era stato rappresentato nel nostro Paese un suo lavoro: a Solomeo, in Umbria, era infatti stata proposta l ...