Un video commovente della polizia contro l’abbandono degli animali d’estate fa il giro del web

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 luglio 2022) Undi sensibilizzazione: #lamiciziaèunacosaseria. “Il filo conduttore del, in occasionegiornata nazionale, cani, ma non solo, è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi – si legge in una nota – Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. E chi dovesse vederedi un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le forze dell’ordine. Basta ...