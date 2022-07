Ufficiale una super cessione per il Bologna: cifra monstre! (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bologna avrebbe quasi trovato l’accordo con il Brentford per la cessione del difensore scozzese Aaron Hickey. La cessione porterà nelle casse del club emiliano una cifra pari a 20 milioni di euro. Si tratta dunque di un incasso molto importante per il club rossoblù, la cui dirigenza è fiduciosa sul buon esito della trattativa. Hickey Bologna Brentford Lo scozzese durante la sua esperienza in rossoblù ha fornito ottime prestazioni, ed è stato capace di attirare l’interesse della Premier League. Arrivato al Bologna nel 2020 si è integrato molto bene nel gruppo, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il difensore con la maglia del Bologna ha disputato 47 partite e messo a segno 5 reti. Emanuele Pagliano ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilavrebbe quasi trovato l’accordo con il Brentford per ladel difensore scozzese Aaron Hickey. Laporterà nelle casse del club emiliano unapari a 20 milioni di euro. Si tratta dunque di un incasso molto importante per il club rossoblù, la cui dirigenza è fiduciosa sul buon esito della trattativa. HickeyBrentford Lo scozzese durante la sua esperienza in rossoblù ha fornito ottime prestazioni, ed è stato capace di attirare l’interesse della Premier League. Arrivato alnel 2020 si è integrato molto bene nel gruppo, sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il difensore con la maglia delha disputato 47 partite e messo a segno 5 reti. Emanuele Pagliano ...

