Ucraina, Lukashenko accusa Kiev: sparati missili sulla Bielorussia - Esteri - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) Vladimir Putin e Alexander Lukashenko Minsk, 2 luglio 2022 - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha accusato Kiev di aver tentato di attaccare la Bielorussia sparando dei missili. "Siamo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Vladimir Putin e AlexanderMinsk, 2 luglio 2022 - Il presidente bielorusso Alexanderhatodi aver tentato di attaccare lasparando dei. "Siamo ...

Pubblicità

GiovaQuez : Per Lukashenko il blocco del transito tra Kaliningrad e la Lituania equivale a una 'dichiarazione di guerra de fact… - Ilona_ple : @MartinoFiorenzo @IAPonomarenko È rischioso x Lukashenko, da molti punti di vista. Non ultimo che non credo la Pol… - tigrelt : RT @fortnardelli: Lukashenko: 'Proprio come nel secolo scorso, dietro a tutto ciò che sta accadendo ora c'è la stessa Europa occidentale c… - VMatteo18 : RT @HSkelsen: Lukashenko, che non ha fornito prove per l'affermazione, sostiene che l'Ucraina abbia cercato di bombardarli. Vedo pretesti p… - DorAntifascista : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina La #Bielorussia ha sventato un attacco missilistico dell'#Ucraina… -