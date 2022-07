Ucraina, guerra in diretta oggi 2 luglio 2022: i russi usano ancora bombe al fosforo proibite. 270 su Sumy in 24 ore (Di sabato 2 luglio 2022) guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 2 luglio 2022, 129° giorno dall'invasione voluta dalla russia di Putin.Dopo la strage di 21 civili a sud Odessa avvenuta ieri mattina,... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 luglio 2022)in, le notizie in, 129° giorno dall'invasione voluta dallaa di Putin.Dopo la strage di 21 civili a sud Odessa avvenuta ieri mattina,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo.… - myrtamerlino : A San Pietroburgo una coraggiosa ragazza si è presentata alla cerimonia di laurea scrivendo su un foglio 'No alla… - riotta : Putin militarizza l'industria russa. Le aziende dovranno dare precedenza forzata alle commesse per le armi e sono o… - GiovanniMoglia : RT @GiusiFasano: Ci abituiamo a tutto. Anche alla parola “guerra”. Che è questo schifo qui. Una mamma che saluta per l’ultima volta la sua… - MaxxMono : RT @GianlucaCastro8: «La NATO si sta preparando al confronto con la Russia dal 2014» — Stoltenberg. Ecco un’escalation verbale/militare che… -