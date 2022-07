Tregua armata Draghi-Conte: derby sulla pelle della stabilità di governo (Di sabato 2 luglio 2022) Definire quella tra Draghi e Conte una Tregua armata, visto che c'è purtroppo una guerra vera in corso, potrebbe sembrare improprio, ma non c'è immagine più efficace per descrivere il derby politico e personale che stanno disputando premier ed ex premier sulla pelle della stabilità di governo. La laconica risposta data ieri ai giornalisti dall'avvocato del popolo ("Fiducia in Draghi? Ne parliamo lunedì...") fa capire che la sete di rivalsa alimentata dai teorici del conticidio è ancora più forte della lealtà alla coalizione, nonostante le rassicurazioni di maniera fornite al Quirinale. La netta sensazione insomma è che il faccia a faccia di lunedì non sarà affatto risolutivo, anche ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Definire quella trauna, visto che c'è purtroppo una guerra vera in corso, potrebbe sembrare improprio, ma non c'è immagine più efficace per descrivere ilpolitico e personale che stanno disputando premier ed ex premierdi. La laconica risposta data ieri ai giornalisti dall'avvocato del popolo ("Fiducia in? Ne parliamo lunedì...") fa capire che la sete di rivalsa alimentata dai teorici del conticidio è ancora più fortelealtà alla coalizione, nonostante le rassicurazioni di maniera fornite al Quirinale. La netta sensazione insomma è che il faccia a faccia di lunedì non sarà affatto risolutivo, anche ...

Pubblicità

tempoweb : Povero Giuseppe #Conte, capo indeciso su tutto il fronte. Tregua armata con Mario #Draghi #governo #m5s #2luglio… - LBN3233 : RT @BGravagnuolo: @CottarelliCPI Ha ragione Cottarelli. Ma gli chiedo. Non sarebbe il caso di favorire un nuovo equilibrio internezionale?… - BGravagnuolo : @CottarelliCPI Ha ragione Cottarelli. Ma gli chiedo. Non sarebbe il caso di favorire un nuovo equilibrio internezio… - gpellarin84 : RT @Phastidio: I penultimatum sono come le ciliegie. Yawn. Il M5S frena sull’appoggio esterno a Draghi. Ma è una tregua armata: ora il te… - g_l_morotti : RT @Phastidio: I penultimatum sono come le ciliegie. Yawn. Il M5S frena sull’appoggio esterno a Draghi. Ma è una tregua armata: ora il te… -