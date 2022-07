Sonego-Nadal in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di sabato 2 luglio 2022) Lorenzo Sonego affronterà Rafael Nadal in occasione del terzo turno di Wimbledon 2022, noto e storico torneo di scena sull’erba inglese. Il tennista italiano ha dimostrato tenacia e voglia di far bene a Londra, riuscendo ad avere la meglio di ossi duri del calibro di Denis Kudla e Hugo Gaston; dopo aver vendicato l’eliminazione al Queen’s ai danni dello statunitense, primo citato, l’atleta di Torino ha domato anche il talento dell’istrionico francese, secondo menzionato tra i due sopra indicati. Sonego possiede un’ottima prima di servizio e un dritto sensazionale, spesso colpo dominante del suo repertorio; la superficie di riferimento, oltre gli ottavi di finale datati 2021, gli ha regalato un titolo nel 2019, ad Antalya, laddove sconfisse Miomir Kecmanovic all’ultimo atto. Il maiorchino ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Lorenzoaffronterà Rafaelin occasione del terzo turno di, noto e storico torneo di scena sull’erba inglese. Il tennista italiano ha dimostrato tenacia e voglia di far bene a Londra, riuscendo ad avere la meglio di ossi duri del calibro di Denis Kudla e Hugo Gaston; dopo aver vendicato l’eliminazione al Queen’s ai danni dello statunitense, primo citato, l’atleta di Torino ha domato anche il talento dell’istrionico francese, secondo menzionato tra i due sopra indicati.possiede un’ottima prima di servizio e un dritto sensazionale, spesso colpo dominante del suo repertorio; la superficie di riferimento, oltre gli ottavi di finale datati 2021, gli ha regalato un titolo nel 2019, ad Antalya, laddove sconfisse Miomir Kecmanovic all’ultimo atto. Il maiorchino ...

