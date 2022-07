Oroscopo giornaliero | 2 luglio 2022

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 2 luglio 2022) La luna è in Leone. Mercurio in Gemelli crea una connessione utile con Saturno in Acquario alle 6:39 del mattino, creando un’atmosfera solida per gli impegni di comunicazione e pianificazione, oltre a promuovere flessibilità e responsabilità. La luna in Leone quadra con Urano in Toro alle 8:22, il che potrebbe portare alcune sorprese. Mercurio in