Montagna, precipita in ferrata a Claviere: un morto nel Torinese (Di sabato 2 luglio 2022) commenta Un uomo è morto in Montagna, a Claviere (Torino), dopo essere precipitato al termine di un percorso attrezzato nella zona della ferrata di Rocca Clarì. Ha dato l'allarme il figlio, che era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 luglio 2022) commenta Un uomo èin, a(Torino), dopo essereto al termine di un percorso attrezzato nella zona delladi Rocca Clarì. Ha dato l'allarme il figlio, che era ...

Pubblicità

StampaTorino : Montagna, precipita da una ferrata nel Torinese: morto - infoitinterno : Precipita con il camion sulla strada di montagna a Traversella, muore un 71enne di Valchiusa - StampaTorino : Precipita con il camion sulla strada di montagna a Traversella, muore un 71enne di Valchiusa - ilgoriziano : Precipita in montagna per 20 metri, ferito ragazzo di #Monfalcone. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI anche al nostro canale… - infoitinterno : Incidente in montagna: escursionista cade dal sentiero e precipita nel ruscello, è grave -