Messico, un imprenditore di origini italiane è stato ucciso da uomini armati (Di sabato 2 luglio 2022) . L’uomo lascia la moglie e tre figlie Si chiamava Raphael Tunesi, l’uomo ucciso in Messico da un gruppo di uomini armati. La vittima viveva in Messico, dove era proprietario dell’esclusivo hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di Palenque. Secondo le prime informazioni, riportate da Adnkronos, Tunesi è stato ucciso da “diversi uomini armati” che “hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, che stava andando a prendere le figlie alla scuola La Escriba”. Leggi anche: IRENE FARGO È MORTA, LA NOTA CANTANTE DEGLI ANNI ’90 AVEVA 59 ANNI La Procura messicana ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire quanto accaduto attraverso un’ingente operazione. Si apprende anche che gli assassini hanno ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022) . L’uomo lascia la moglie e tre figlie Si chiamava Raphael Tunesi, l’uomoinda un gruppo di. La vittima viveva in, dove era proprietario dell’esclusivo hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di Palenque. Secondo le prime informazioni, riportate da Adnkronos, Tunesi èda “diversi” che “hanno fermato la Bmw a bordo della quale viaggiava Tunesi, che stava andando a prendere le figlie alla scuola La Escriba”. Leggi anche: IRENE FARGO È MORTA, LA NOTA CANTANTE DEGLI ANNI ’90 AVEVA 59 ANNI La Procura messicana ha aperto un’indagine per individuare i responsabili e chiarire quanto accaduto attraverso un’ingente operazione. Si apprende anche che gli assassini hanno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un imprenditore #italiano è stato #ucciso a colpi di pistola in #Messico. Raphael Alessandro Tunesi, era proprieta… - 361_magazine : Messico, un imprenditore di origini italiane è stato ucciso da uomini armati - EsteriLega : MESSICO: IMPRENDITORE ITALIANO UCCISO A COLPI DI PISTOLA - franser_real : Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico - infoitinterno : Imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico -